恒地活道新盤「woodis」擬中秋後公布首張價單、對外開放示範單位

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（2日）公佈最新銷售部署。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目周一已上載樓書，最快中秋後對外開放示範單位參觀，亦會於中秋後公布首張價單，價錢參考西區至銅鑼灣新盤，又透露特色單位將已招標推出。



至於後市方面，他表示美國減息，以及樓價指數回升，反映目前有眾多對利好的樓市正面的因素，預計年底將錄兩萬宗一手成交，亦睇好今年第四季樓市，料有1至2%升幅，至於明年有機會價量齊升。

左起恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝、建築設計公司DLN董事麥婉恒、恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹。

恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹表示，會所連園林面積逾 3,600 平方呎提供健身室、瑜珈場地、共享空間、BBQ 及休閒雅座等多元化設施。其中亦配備 Pilates Reformer 的多用途空間「木舍 The Hut」。

建築設計公司DLN董事麥婉恒表示，項目設有4700平方呎零售空間，入口8.8米中空設計，木年輪為設計概念藝術吊燈。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

