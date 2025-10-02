沙田玖龍山百分百蝕讓　低層三房1150萬蝕沽　11年帳面勁蝕逾兩球

二手市場疲弱，沙田九肚山玖龍山今年二手成交個案全部要蝕讓收場，最新有三房戶以1,150萬元蝕沽，單位11年帳面貶值逾兩球。翻查資料，如連同今次成交，玖龍山今年暫錄31宗二手成交，全數均需蝕讓，最勁一宗帳面37%。



低層三房議價50萬 終1150萬蝕沽

美聯物業分行高級分區營業經理黃國輝表示，是次成交為沙田九肚山玖龍山月瓏閣3座低層A室，實用面積約963平方呎，屬三房間隔。據悉單位早前以1,200萬元叫價放盤，最終獲區內用家洽購，經議價50萬元以1,150萬元沽出，呎價約11,942元。

據知，原業主2014年以1,359.9萬元購入單位，持貨至今11年，是次轉手帳面蝕讓約209.9萬元，單位期內貶值15.4%。

沙田九肚山玖龍山。

暫錄31宗二手蝕讓

如連同是次成交，玖龍山年初至今最少錄31宗二手蝕讓個案，蝕幅由5%至37%不等。最勁一宗為天瓏閣第2座極低層C室，屬三房戶，實用面積1,013平方呎，於今年8月以998萬元沽出，原業主持貨9年帳蝕576萬元或37%。