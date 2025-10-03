錦上路柏瓏III上載樓書　細分四座共680伙　一房最細339呎

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，昨晚上載售樓說明書，項目提供680伙，主打一至兩房戶，發展商預告項目有機會短期登場。預計落成日期為2027年4月底，樓花期約19個月。



細分四座共680伙 不設特色戶

柏瓏III 細分四座發展，共涉及680伙，實用面積339至770平方呎，涵蓋一房至三房間隔，不設特色戶。當中第一座一梯13伙，第二座一梯12伙，第三座一梯10至11伙，第五座一梯12至13伙，各設三部升降機。

戶型方面，一房戶實用面積由339至385平方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445至562平方呎，共358伙；三房戶實用面積683至770平方呎，共98伙。

↓↓柏瓏III樓書圖則資料↓↓

最細一房339呎 最大三房770呎

當中最細面積單位為1座1至17樓B1室，實用面積339平方呎，屬一房開放式廚房間隔。而最大單位為5座1至17樓A5室，實用面積770平方呎，屬三房梗廚間隔。

另項目亦設園林雙會所「LAKE MAYFAIR」，以Lakeside Resort Living為主題，花園園林及遊樂空間逾 26萬平方呎，而雙會所「LAKE MAYFAIR」面積更逾3.7萬平方呎，提供多項多元化設施。

錦上路站柏瓏

