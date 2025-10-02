北角甲廈港運大廈全層2萬呎劈價招租　呎租僅10元平過工廈！

近期寫字樓空置率持續高企，部分業主選擇低價招租。由新灃集團（1223）持有的北角港運大廈3樓全層，面積約20,090平方呎，最新以意向呎租10元對外招租，較早前意向呎租20元大幅下調五成，月租僅約20萬元。此呎租水平不僅遠低於港島區寫字樓，更低於同區部分工廈的叫租價。



中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，上述招租物業位於北角英皇道510號港運大廈3樓全層，全層面積約20,090平方呎。

港島甲廈劈租吸客 呎租10元平過工廈

業主新近因應市況，決定以震撼呎租價10元作招徠，月租僅約20萬元左右，較之前意向呎租20元大幅調低，呎租相宜程度冠絕港島區，甚或低於同區工廈叫租價。

同區寫字樓近月呎租17至39元

參考中原工商鋪成交記錄，過去一個月北角區寫字樓呎租介乎17元至39元，意味該物業的意向呎租大幅折讓。

物業位於北角英皇道510號港運大廈3樓全層，全層面積約20,090平方呎。（資料圖片）

租客可即租即用 回報約2.6厘

資料顯示，新灃集團早於1996年以約9,301萬元購入該物業，若現時意向放租價計算，料享約2.6厘租金回報。周浩然續指，該物業已設有裝修及傢俬，租戶可即租即用。同時，業主亦提供靈活的空間規劃，可因應租客需要而分間樓面出租，面積最細可由5,000餘平方呎起。