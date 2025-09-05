啟德天璽．天四房短炒3480萬沽 11個月帳賺3球半 扣使費賺186萬
撰文：李煥好
出版：更新：
啟德新盤天璽．天陸續收樓，市場再錄短炒獲利個案。屋苑一伙四房單位最新以3,480萬元成交，呎價38,284元。原業主持貨11個月，帳面勁賺約354萬元，創屋苑至今二手帳面獲利新高，但如扣除稅款及佣金等使費，料僅賺186萬元。
市場消息透露，上述成交單位為天璽．天6座高層A室，實用面積909平方呎，屬四房套間隔。據悉，業主原叫價3,500萬元放盤，獲買家議價後，終以3,480萬元成交，呎價38,284元。
帳面獲利創新高 扣使費僅賺186.3萬
至於，原業主於去年10月份斥約3,126萬元一手買入，現沽貨帳賺354萬元離場，為屋苑二手獲利金額最多的個案，樓價期間升值約11.3%。但若扣除稅款及佣金等使費約167.7萬元，料實賺約186.3萬元。
屋苑不乏短炒獲利個案
值得留意，屋苑自入伙來不乏短炒成功個案，皆獲利至少一成。而對上一宗為3座低層A1室，實用面積559平方呎，屬兩房間隔。單位於本月初以1,566萬元沽出，業主持貨僅十個月，帳賺約224.9萬元或17%離場。
