啟德天璽．天四房短炒3480萬沽　11個月帳賺3球半　扣使費賺186萬

啟德新盤天璽．天陸續收樓，市場再錄短炒獲利個案。屋苑一伙四房單位最新以3,480萬元成交，呎價38,284元。原業主持貨11個月，帳面勁賺約354萬元，創屋苑至今二手帳面獲利新高，但如扣除稅款及佣金等使費，料僅賺186萬元。



市場消息透露，上述成交單位為天璽．天6座高層A室，實用面積909平方呎，屬四房套間隔。據悉，業主原叫價3,500萬元放盤，獲買家議價後，終以3,480萬元成交，呎價38,284元。

帳面獲利創新高 扣使費僅賺186.3萬

至於，原業主於去年10月份斥約3,126萬元一手買入，現沽貨帳賺354萬元離場，為屋苑二手獲利金額最多的個案，樓價期間升值約11.3%。但若扣除稅款及佣金等使費約167.7萬元，料實賺約186.3萬元。

成交單位為天璽．天6座高層A室，實用面積909平方呎，屬四房一套間隔。（資料圖片）

屋苑不乏短炒獲利個案

值得留意，屋苑自入伙來不乏短炒成功個案，皆獲利至少一成。而對上一宗為3座低層A1室，實用面積559平方呎，屬兩房間隔。單位於本月初以1,566萬元沽出，業主持貨僅十個月，帳賺約224.9萬元或17%離場。

↓↓天璽．天3座低層A1室↓↓

