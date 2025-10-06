洪水橋增私人住宅地有利開發商回報　片區調整規劃提高投標意欲

新一份《施政報告》提出加快北部都會區發展，政府在去年底就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點收集意向後，新近將一幅原本預留作分區消防總局及救護站暨員工宿舍之用的洪水橋「片區開發」內H6用地，改為推展私營房屋發展。



甯漢豪稱改為住宅地對開發商回報更好

發展局局長甯漢豪日前在電視節目《講清講楚》表示，正調整洪水橋片區開發要求，當中包括將兩幅私人住宅地由增至三幅，她解釋，因為消防及救護設施的建設可改至其他地方發展，因此申請改變原本用途至住宅用地，又認為改為住宅地，開發商回報更好，早點起好可早點賣樓。

甯漢豪稱，另一幅涉十多公頃片區會調整規劃，原本片區內有一條長公路需由開發商協助興建，但甯漢豪指，有意見認為興建該條公路會大大增加負擔，因此經評估後決定改由政府自行興建，料可提高發展商投標意欲。

片區改以「雙信封制」招標機會較大

甯漢豪又指片區改為「雙信封制」招標機會較大，此舉可考慮質素及照顧開發商看法。不過她表示，項目出價不會任由開發商定價，政府亦會有底價，又稱片區涉及合共5公頃的3幅產業用地，興建的速度亦是「打分位」。