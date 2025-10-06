周末新盤錄68伙按周跌47%　BLUE COAST II「一客兩食」吸金3250萬

周末未見新盤開售，一手成交量下跌。過去兩日（4日、5日）新盤市場共錄得約68伙成交，較上周的129宗下跌47%。黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II錄得「一客兩食」吸金3,250萬元。



BLUE COAST II 「一客兩食」套現3250萬

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II ，錄得「一客兩食」，獲同一個買家購入兩伙三房，吸金3,250萬元。

涉及為第5座11樓D室及10樓D室，實用面積同屬770平方呎的三房套連儲物房及洗手間間隔，成交金額為1,628.5萬元及1,621.5萬元，成交呎價21,149元及21,058元。

黃竹坑站BLUE COAST II 。

日出康城凱柏峰沽4伙

由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列昨日沽4伙，分別為3伙開放式及1伙一房，共套現逾1,770萬元。最高成交總價及呎價單位為1B座46樓F單位，一房間隔，實用面積337平方呎，成交價563.2萬元，呎價16,712元。

發展商指，凱柏峰自7月現樓重推後短短2個月迅速沽出899伙，銷售金額逾58億元；全盤累計售出1,744伙，總銷售金額逾130億元。

日出康城凱柏峰

GRAND SEASONS 兩天沽6伙吸金逾3377萬

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS 周兩天共沽6伙，套現逾3,377萬元，成交價由473.9萬元至763萬元，實用面積323至495平方呎，屬一至兩房間隔。

當中最貴一伙為GRAND SEASONS 第1A座50樓B室，屬兩房連梗廚間隔，實用面積495平方呎，成交價763萬元，呎價15,414元。