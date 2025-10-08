恒地灣仔woodis開價首批50伙　折實均價22888元　最平705.45萬起

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（8日）公佈首張價單，提供50伙，折實平均呎價22,888元，折實售價705.45萬元起，折實呎價20,389元起。



恒基物業代理董事及營業二部總經理韓家輝表示，首批50伙，戶型涵蓋兩房及三房，當中包括38伙兩房及12伙三房戶。首批單位價單售價由766.8萬至1,679.8萬元，價單呎價由 22,162至28,090元；折實售價則由705.45萬至1,545.41萬元，折實呎價由20,389至25,843。

定價參考同區一手及二手樓盤 首批屬「開心快活價」

入場單位為9樓E室，實用面積346平方呎，屬兩房間隔，入場費為705.45萬元，呎價20,389元。韓家輝續指，woodis首批單位定價參考同區一手及二手樓盤 ，並考慮到樓花期及位置等因素，而首批較同區約有3至5%折讓，故形容首批為「開心快活價」。

主打兩房單位 佔全盤逾6成半

woodis全盤167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。項目預計關鍵日期為2027年2月28日。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

