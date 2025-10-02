恒地活道新盤woodis示範單位曝光　三房採英倫風格、客飯廳長5米

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（2日）開放兩伙示範單位參觀，當中三房套無改動連裝修示範單位，按照22樓A室為藍本搭建，實用面積598平方呎。



單位層與層之間的高度約3.5米，客飯廳長約5米、闊約2.6米，間隔方正實用，牆身採用簡約的米白木紋設計，搭配觸感柔和的布藝梳化及英倫風格的格紋靠墊，加上特色籃織紋圖案地板，溫暖舒適。用餐區以紅棕色布藝餐椅搭配圓形餐桌，可全開玻璃門接連三合一露台，將自然光引入室內，望馬場景觀及山景。客飯廳及睡房配備隔音地墊。

至於三間睡房都間隔方正，寬敞實用，玻璃窗將自然光引入室內，提高採光度。主人睡房屬套房設計，延續單位高貴雅致設計理念，採琥珀色布藝牆身及簡約的大理石紋地板。主人睡房可放置雙人床，另設純白色梳妝枱及鏤空設計衣櫃。

廚房備有基本廚房家電、鏡櫃及儲物櫃，以增加收納空間。另住戶亦可透過專屬智能手機 App 預訂會所設施及開啟信箱。

+ 2

woodis 22樓A室圖則。

同時開放兩房無改動示範單位參觀，參照22樓F室為藍本搭建，實用面積431平方呎，屬於兩房間隔。單位間隔方正實用，設有可全開玻璃門3連接三合一露台，將室内的空間延伸至室外，增加空間感。單位層與層之間的高度約3.5米。另兩間睡房間隔同樣方正，玻璃窗將自然光引入室內，提高採光度。

至於睡房及浴室採用由意大利品牌與恒地共同研發的房門及門框，三邊裝配特製鋁質邊框 ，配合意大利AGB磁力門鎖及防撞膠條設計及德國品牌隱藏式門鉸，可大大減低開關門的聲音。

廚房設窄身廚櫃，用作收納調味料及餐具。至於浴室備有鏡櫃及木製儲物櫃，以增加收納空間。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）