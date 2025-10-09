長情業主市價1200萬沽青衣灝景灣三房　25年狂賺逾八球

二手市場暢旺，有長情業主持貨25年沽出青衣灝景灣高層三房，成交價1,200萬元，帳面大賺超過800萬元離場。至於買家為外區客，與家人二度睇樓後決定入市。



利嘉閣地產分行聯席董事梁均耀表示，是次成交為青衣灝景灣3期11座高層A室，實用面積約778平方呎，屬三房套連士多房間隔，可望海景。原業主最初以1,220萬元叫價放盤，業主見買家有誠意，經雙方議價後減價20萬元至1,200萬元沽出，呎價約15,424元，屬市價。

至於新買家為外區客，因見單位景觀開揚，可望海景，加上鄰近港鐵站及大型商場，與家人二度睇樓後決定入市。

2000年買入價391.37萬

據悉，原業主於2000年以約391.37萬元一手購入單位，持貨至今25年，是次轉手帳面獲利逾808.6萬元，單位期內升值約2倍。他補充，該屋苑現有約68個單位放盤，最低入場費由約678萬元起。

青衣灝景灣。（廖雁雄攝）

