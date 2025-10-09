錦上路柏瓏III首批138伙　折實均價13938元　較3年前首期賣平兩成

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 今日（9日）公布首張價單，項目首批138伙，折實平均呎價13,938元，入場費466.62萬元，屬一房單位。



參考柏瓏I、II分別在2022年5月首批推出各168伙，當中折實均價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III折實均價13,938元，較3年前賣平約兩成。



入場單位466.6萬 呎價1.26萬起

首批138伙，戶型涵一房及兩房，當中包括54伙一房、84伙兩房戶。首批單位扣除最高16%折扣優惠，折實售價則由466.62萬至905.6萬元，折實呎價由12,629至16,143 元。

當中入場單位為1座1樓B8室，實用面積354平方呎，屬一房間隔，入場費為466.62萬元，折實呎價13,181元。

兩房及呎價最平單位為1座1樓B7室，實用面積462平方呎，扣除16%優惠後，折實售價583.46萬元，折實呎價12,629元。

嘉華國際發展及租務總監 (香港地產) 尹紫薇（左）、信和集團執行董事田兆源（右）

柏瓏I、II 2022年5月推出 折實均價17608元及17898元

參考柏瓏I 在2022年5月首批推出的168伙，該批單位折實平均呎價17,608元，當時最平的一房戶，折實售價607.99萬元。另外柏瓏II在同樣在2022年5月首批推出的168伙，該批單位折實平均呎價17,898元，當時最平的一房戶，折實售價625萬元。

細分四座共680伙 不設特色戶

柏瓏III 細分四座發展，共涉及680伙，實用面積339至770平方呎，涵蓋一房至三房間隔，不設特色戶。戶型方面，一房戶實用面積由339至385平方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445至562平方呎，共358伙；三房戶實用面積683至770平方呎，共98伙。