英皇般咸道the MVP兩伙頂層特色戶命名　示位暫錄逾兩千人參觀

英皇國際（0163）旗下西半山般咸道28號住宅項目the MVP，將首批標售單位中的空中花園特色戶及天池屋分別命名為「Most Valuable Palace」及「Most Valuable Peak」。發展商表示，項目將於本周六標售14伙，同日開放售樓處及三房示範單位予公眾參觀。



英皇地產顧問方文彬表示，項目示位暫錄得逾2,000人次參觀，當中三成為內地客。他續指，將為是次標售的兩伙頂層特色單位命名。其中位於29樓A室空中花園單位，命名為Most Valuable Palace，實用面積2,961平方呎，配置1,158平方呎的特大雙平台空中花園，分別連接大廳及主人套房。

另一伙位於30樓A室的天池屋則名為Most Valuable Peak，屬5房5套頂層天池大宅，實用面積2,990平方呎，附設私內置樓梯直達2,308平方呎天台及私家泳池，而電梯亦可直達天台。

左起:英皇地產顧問方文彬，英皇地產銷售、市場總監柯穎豪，英皇藝人陳家樂，中原地產西半山首席營業董事李巍。（發展商提供）

夥中原贈劍擊課程 藝人陳家樂亦出席活動

為配合項目銷售，集團更夥中原地產向首3位買家送贈英匯劍擊學院一年劍擊訓練課程連全套德國品牌劍擊裝備，總值超過10萬。英皇娛樂藝人陳家樂出席記者會，他表示香港劍撃運動達世界級水平，自己亦想瞭解女兒對這項運動的興趣並加以培養，成為Most Valuable Player。

↓↓28樓A室示範單位↓↓