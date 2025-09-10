英皇般咸道the MVP三房示範單位　客飯廳面積逾500呎、設酒吧區

英皇國際（0163）旗下西半山般咸道28號住宅項目the MVP，最新首度開放一伙三房有裝修示範單位。是次開放的示範單位以28樓A室為設計藍本，屬三房間隔，樓高度可達3.5米。設計靈感源於半山貴族，設計元素配上腕錶及皮具品牌細節。



靈感源於半山貴族 設酒吧區

玄關位擺放金屬儲物櫃，兼顧實用功能。玄關過後特設酒吧區，整個皮革金屬細節層架呼應行李箱，吧枱除了有酒櫃之外, 亦採用了威尼斯棕大理石配上傳統皮革，加上藝術天花的設計。

↓↓28樓A室示範單位↓↓

客飯廳面積逾500呎

客飯廳呈方形，面積超過500平方呎，長約7米，寬約7米，外連35平方呎露台，採用蠔殼色木地板拼大理石。梳化及餐椅都選用意大利頂級傢俱品牌。至於飯廳則選用水晶吊燈。另外，單位亦配備了Moorgen標誌性的陀飛輪動態裝置遙控器，可操控燈具調光、音樂、不同場景及模式設置。

主人睡房配備梳妝枱、書枱、衣帽間及飾櫃

主人睡房寬敞舒適，實用面積約223平方呎，長約6.2米，寬約3.6米，除了配備梳妝枱及書枱外，更特設衣帽間及飾櫃。主人浴室選用大花白雲石, 搭配以著名奧地利手工燈飾。浴室內設特大儲物櫃。此單位同時亦配備Miele首度在香港推出衣物護理機。