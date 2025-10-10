用家執平貨！490萬買新都城靚裝平台戶 13年帳面升近兩球｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，將軍澳新都城二期有兩房連平台戶新近以490萬元成交，上手放盤近3個月累減30萬元，單位13年轉手升值198萬元，惟仍低估價4%。
美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城二期2座低層G室，實用面積363平方呎，連逾60平方呎平台，單位屬兩房間隔，內櫳企理新淨。原業主最初在今年7月以520萬元叫價放盤，及後減價22萬元至498萬元求售，新近獲自住客以490萬元接貨，單位放盤近3個月累減30萬元，呎價約13,499元。
↓↓將軍澳新都城二期2座低層G室↓↓
13年升值近兩球
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為500萬元，而恒生估價則為511萬元。即最新成交價較估價低2%至4.1%。
據知，原業主於2012年2月以292萬元購入上址，持貨約13年，是次轉手帳面升值約198萬元，單位期內貶值68%。黃少明指，新都城本月暫錄4宗二手成交，平均呎價13,271元。
市建局連蝕3年 7203萬沽大角咀逾萬呎3層巨舖 投資者入市西貢蝕讓之城添新血 逸瓏園兩房820萬沽 上手買入十年仍輸75萬發展局甯漢豪下午4時半公佈本季賣地計劃 市場關注北都進展幫襯自己人 英皇酒店前CEO斥4927.4萬購the MVP四房 呎價3.35萬