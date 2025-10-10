用家執平貨！490萬買新都城靚裝平台戶　13年帳面升近兩球｜多圖

撰文：黃祐樺
二手市場轉旺，將軍澳新都城二期有兩房連平台戶新近以490萬元成交，上手放盤近3個月累減30萬元，單位13年轉手升值198萬元，惟仍低估價4%。

美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城二期2座低層G室，實用面積363平方呎，連逾60平方呎平台，單位屬兩房間隔，內櫳企理新淨。原業主最初在今年7月以520萬元叫價放盤，及後減價22萬元至498萬元求售，新近獲自住客以490萬元接貨，單位放盤近3個月累減30萬元，呎價約13,499元。

13年升值近兩球

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為500萬元，而恒生估價則為511萬元。即最新成交價較估價低2%至4.1%。

據知，原業主於2012年2月以292萬元購入上址，持貨約13年，是次轉手帳面升值約198萬元，單位期內貶值68%。黃少明指，新都城本月暫錄4宗二手成交，平均呎價13,271元。

