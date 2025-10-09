西貢蝕讓之城添新血　逸瓏園兩房820萬沽　上手買入十年仍輸75萬

二手樓市再錄蝕讓個案，西貢逸瓏園一伙兩房單位最新以820萬元成交，呎價12,387元。原業主持貨10年至今轉售，帳面仍虧蝕75萬元，樓價期內貶8%。值得留意，該屋苑年初至今頻密錄得蝕讓個案，合共9宗二手成交中，7宗需要蝕錢。



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交單位為逸瓏園第2座中層F室成交，實用面積662平方呎，屬兩房一廳連儲物室間隔，望內園景。單位最新以820萬元成交，呎價12,387元，屬市價水平。

較估價高最多15.3%

另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為711萬元，而中銀估價為726萬元，即單位最新成交價較估價賣貴約13%至約15.3%。

成交單位為逸瓏園第2座中層F室成交，實用面積662平方呎，屬兩房一廳連儲物室間隔。（資料圖片）

持貨十年輸75萬 年內多數需蝕錢

據了解，原業主於2015年12月以895萬元一手購入上址，持貨10年至今轉售，帳面虧蝕75萬元，單位期內跌8%。

如計入此次成交，逸瓏園年初至今頻密錄得蝕讓個案，合共錄得9宗二手成交，當中7宗需蝕錢，蝕幅介乎8%至32%。