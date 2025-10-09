西貢蝕讓之城添新血 逸瓏園兩房820萬沽 上手買入十年仍輸75萬
撰文：李煥好
出版：更新：
二手樓市再錄蝕讓個案，西貢逸瓏園一伙兩房單位最新以820萬元成交，呎價12,387元。原業主持貨10年至今轉售，帳面仍虧蝕75萬元，樓價期內貶8%。值得留意，該屋苑年初至今頻密錄得蝕讓個案，合共9宗二手成交中，7宗需要蝕錢。
世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交單位為逸瓏園第2座中層F室成交，實用面積662平方呎，屬兩房一廳連儲物室間隔，望內園景。單位最新以820萬元成交，呎價12,387元，屬市價水平。
較估價高最多15.3%
另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為711萬元，而中銀估價為726萬元，即單位最新成交價較估價賣貴約13%至約15.3%。
持貨十年輸75萬 年內多數需蝕錢
據了解，原業主於2015年12月以895萬元一手購入上址，持貨10年至今轉售，帳面虧蝕75萬元，單位期內跌8%。
如計入此次成交，逸瓏園年初至今頻密錄得蝕讓個案，合共錄得9宗二手成交，當中7宗需蝕錢，蝕幅介乎8%至32%。
發展局甯漢豪下午4時半公佈本季賣地計劃 市場關注北都進展幫襯自己人 英皇酒店前CEO斥4927.4萬購the MVP四房 呎價3.35萬恒生私有化｜營運總監趙蕙雯4000萬買跑馬地豪宅 上手21年賺逾倍戴德梁行料全年整體寫字樓租金下調4%至6%股市向好、資金持續流入 戴德梁行：全年樓價有望止跌回升至2%