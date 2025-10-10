鷹君羅嘉瑞家族1198.9萬買柏瓏II三房　兩個半月累斥逾1億入市

市場再錄名人入市個案，羅氏家族擲1,198.9萬元買入錦上路站柏瓏II三房，如連同是次成交，鷹君羅嘉瑞家族在短短兩個半月內已累斥逾至少1.03億元入市。



據資料指，是次成交為錦上路站柏瓏II的1座低層A1室，實用面積773平方呎，屬三房套連工作室間隔，在9月中旬以約1,198.89萬元沽出，呎價15,510元。至於，新買家以公司名「RISING THRIVE LIMITED」買入。

其公司股東為鷹君秘書服務有限公司，董事則包括其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙（左）。（歐嘉樂攝）

翻查資料，鷹君家族近期頻頻入市，曾係今年8月連購入至少三伙黃竹坑新盤滶晨II兩房單位，涉資約3,781萬元、同月連購4伙大圍柏傲莊系列單位，成交價共5,310萬元。另外今年2月6,500萬元買淺水灣南灣道61號華景園一伙中層三房，呎價約25,440元。