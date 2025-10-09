本季推佐敦谷住宅地涉570伙　普縉料每呎樓面地價2500元

【賣地計劃/發展局/北部都會區】發展局局長甯漢豪今日（9日）公布10月至12月第三季賣地計劃，表示會以招標形式推出佐敦谷彩興路地皮，涉及570伙，該地皮原先為政府、機構及社區用地，料季內完成改劃，中標發展商需要興建社福設施。



對於上述佐敦谷彩興路地皮，普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，佐敦谷彩興路用地位於牛池灣半山，附近多屬政府設施、學校、公共屋邨等，發展商日後需要興建社福設施。

綜合地理位置、周邊設施、景觀等各項因素，地皮實屬平實，他預計中標發展商不會以高級住宅定位發展。相對而言，地皮發展風險亦會降低，相信會吸引中小型發展商競投，同時樓面地價不會太進取，估值每呎2,500至2,800元。

佐敦谷公園（官方圖片）