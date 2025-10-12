舊客未搬、新客已預租　打動業主減價千三元、2.25萬月租藍灣半島

整體租賃市場持續暢旺，小西灣藍灣半島租盤出現供不應求的情況。屋苑內一伙兩房單位的現有租客尚未遷出，已獲新租客提早預租。原業主見新租客誠意十足，主動減租1,300元，以月租2.25萬元租出單位，呎租約45.2元，回報率高達約7.2厘。



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，該宗租務成交為藍灣半島9座中層E室，實用面積498平方呎，屬兩房連儲物室間隔，眺望山景及池園景。據悉，單位剛以每月2.25萬元租出，呎租達45.2元。

該宗租務成交為藍灣半島9座中層E室，實用面積498平方呎，屬兩房連儲物室間隔。（資料圖片）

業主體恤誠意客 減租逾5%速租單位

代理指出，業主早於8月中已預先放租，開價約2.38萬元，隨即吸引外區租客洽詢。不過，當時原租客仍未遷出，無法安排睇樓。直至本月3日，由現租客開門讓新租客參觀，對方睇樓當日即表明有意預租。現租客於本月中正式遷出，新租客已於上星期簽約落實承租。業主因感受到對方誠意，最終主動減價1,300元租出單位，減幅約5.5%。

租金回報高達7.2厘

翻查資料，業主於2010年6月以377萬元購入單位，以最新租金2.25萬元計算，回報率接近7.2厘。