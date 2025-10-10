信置凱柏峰I加價賣貨尾！13伙調升1%至2%　買家最高需畀多15.8萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 I，今日（10日）更新價單，將13伙單位的定價提高約1%至2%。



是次加價單位涉及13伙，包括12伙一房及1伙兩房，實用面積由337至417平方呎。單位原先定價為656.2萬至822.4萬元，經調整後最新定價為662.7萬至838.2萬元，加幅約1%至2%。而最高折扣率則維持19%不變，折實價由536.8萬至678.9萬元，折實呎價約19,665至20,101元。

最多加價約2%、貴15.8萬

當中加幅最高的單位為1A座9樓E室，實用面積417平方呎，屬兩房間隔。單位定價由原先的822.4萬元升至838.2萬元，累加15.8萬元或約2%。扣除最高折扣後，折實價由666.1萬元升至678.9萬元。