黃埔新邨高層兩房蝕讓貨503萬沽　上手接火棒逾5年半、帳蝕兩成

二手市場回暖，有買家斥資530萬元買入黃埔新邨一伙高層兩房，是次成交價創屋苑同類型兩房戶的一年半新高。不過上手業主逾5年半前以671萬元購入單位，今轉手帳蝕讓141萬元或近兩成離場。



503萬沽兩房 創屋苑同類型兩房一年半新高

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，是次成交為黃埔新邨景榮樓高層1室，實用面積401平方呎，屬兩房間隔，單位座向東南方，可望市景，原業主為換樓，單位最新以530萬元沽出，創屋苑同類型兩房戶的一年半新高，呎價13,217元。

代理指，上述屋苑同類型單位曾以逾700萬元成交，交投要追溯至2019年6月，一伙實用面積413平方呎的遠榮樓中層5室當時以735萬元成交，當時呎價達17,797元。

逾5年半帳輸兩成

據知，原業主於2020年3月以671萬元購入物業，持貨逾5年半，是次沽價帳面仍需蝕讓141萬元離場，單位期內貶值21%。