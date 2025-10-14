黃埔新邨高層兩房蝕讓貨503萬沽 上手接火棒逾5年半、帳蝕兩成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場回暖，有買家斥資530萬元買入黃埔新邨一伙高層兩房，是次成交價創屋苑同類型兩房戶的一年半新高。不過上手業主逾5年半前以671萬元購入單位，今轉手帳蝕讓141萬元或近兩成離場。
503萬沽兩房 創屋苑同類型兩房一年半新高
中原地產分區營業經理袁顯岸表示，是次成交為黃埔新邨景榮樓高層1室，實用面積401平方呎，屬兩房間隔，單位座向東南方，可望市景，原業主為換樓，單位最新以530萬元沽出，創屋苑同類型兩房戶的一年半新高，呎價13,217元。
代理指，上述屋苑同類型單位曾以逾700萬元成交，交投要追溯至2019年6月，一伙實用面積413平方呎的遠榮樓中層5室當時以735萬元成交，當時呎價達17,797元。
逾5年半帳輸兩成
據知，原業主於2020年3月以671萬元購入物業，持貨逾5年半，是次沽價帳面仍需蝕讓141萬元離場，單位期內貶值21%。
恒地灣仔新盤woodis加推30伙 折實均價23508元、較首批高出2.7%錦上路站柏瓏III加價1%加推68伙 暫收逾1500票中原：第三季工商舖交投量922宗急升3成 逾億元成交創3年新高觀塘偉業街全幢海景工廈放售 市場估值1.7億太古城劈價拆售107個私家車位 車位定價最平88萬創新低