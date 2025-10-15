舖王鄧成波家族7600萬放售三項物業　旺角珀軒旅館市值5000萬

舖王鄧成波家族再有大型物業推出放售，分別位於旺角及深水埗，其中有兩項物業可改裝為學生宿舍，合共意向價為7,600萬元。



旺角珀軒旅館市值5000萬

當中旺角東城大廈地下至3樓及7樓B室，現為「珀軒旅館 · 旺角」 ，總批則面積約6,600平方呎，另加7樓B室約383平方呎，共設30間持牌賓館房間，實用面積由97至240平方呎不等，間隔實用，亦在2009年加建升降機，適合改裝為學生或勞工宿舍，市值約為5,000萬元，平均呎價為7,160元。

深水埗細碼全幢物業市值1600萬

另一物業位於深水埗欽州街35號，總實用面積約2,331平方呎，屬細碼全幢物業，現由單一租戶翻新並用作宿舍用途，市值約為1,600萬元，平均呎價為6,864元。最後一項物業屬旺角通菜街59號地舖，面積為1,129平方呎，市值約為1,000萬元。

不足兩個月錄至少十宗全幢酒店、住宅交易

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，目前市場投資焦點集中於酒店及全幢住宅買賣。單計最近不足兩個月，市場已錄得至少十宗全幢酒店及住宅交易，總成交金額逾25億港，加上三個物業屬細碼投資項目入場門檻低，呎價及房價具競爭力，料吸引投資者及營運商把握學生宿舍市場。