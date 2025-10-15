用家夜襲成功！新葵興花園3房602萬沽　「代代相傳戶」43年升12倍

二手市場轉旺，新葵興花園有一伙「代代相傳」的三房單位沽出。單位由現任業主父親在1982年以45.7萬元購入，現任業主因計劃移民放盤，最終以602萬元成交。持貨43年，帳面大賺556.3萬元，物業升值幅度高達12倍。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵興花園A座中層07室，單位於早年業主父親一手購入，其後再向兩名兒子傳承，不過最終再輾轉交由其中一名兒子及女兒持有。

該單位屬三房間隔，實用面積570平方呎 。不過因居住年代較久且缺乏裝修，故單位內櫳亦為陳舊。現任業主計劃移民，於今年9月7日以650萬元放盤。

吸多組買家洽購

放盤後兩周內，出現多個偏低還價介乎560萬至580萬元之間。及後業主為加快賣樓，態度亦逐漸軟化並示意630萬為最低接受價。近日更出現數組實際買家，出價由590萬至595萬元，並表示可隨時簽票成交；另有2至3組買家還價接近600萬元，但未採取進一步行動。

↓↓新葵興花園A座中層07室↓↓

晚上果斷出手 602萬買手頭好

最後由一名用家採取主動在晚上果斷出手，起初以590萬還價，惟業主堅持底價為610萬元，最終雙方各進一步以602萬元沽出單位，呎價10,561元 。

據知，單位於1982年一手以45.7萬元買入，單位至今43年，轉手帳面獲利達556.3萬元或12倍。