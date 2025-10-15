譚仔家族又損手名鑄　「六哥」蝕720萬沽兩房　12萬碗米線白賣！

尖沙咀豪宅名鑄近年蝕讓個案頻現，市場再錄得名人蝕本成交。屋苑一伙兩房單位最新以3,380萬元易手，呎價約32,816元。據悉，該單位由譚仔雲南米線家族成員、有「六哥」之稱的譚澤強持有，他於7年前以4,100萬元買入單位，現沽貨帳蝕720萬元或17.6%。



若以一碗價值60元的譚仔「過橋米線」計算，是次蝕讓金額相等於售出約12萬碗米線。



市場消息指，涉及單位為名鑄中層E室，實用面積1,030平方呎，屬兩房間隔。原業主譚澤強過去一直持作收租用途，今年租約期滿後交吉放售。單位原叫價3,400萬元，最終減價20萬元或約0.6%成交，成交價為3,380萬元，實用呎價約32,816元。

尖沙咀名鑄。（資料圖片）

持貨近7年 蝕走12萬碗譚仔米線

資料顯示，譚澤強於2018年斥4,100萬元購入上述單位，持貨近7年，現沽貨帳蝕720萬元，單位期內貶值17.6%。以一碗價值60元的譚仔「過橋米線」計算，是次蝕讓金額相等於售出約12萬碗米線。

此外，若計及譚澤強買入時的稅款174.25萬元，以及買賣兩次的佣金支出合共74.8萬元，實蝕金額更高達969萬元。

而最新成交價3,380萬元亦接近2009年發展商一手開賣的作價，當時2009年成交價為3,039.5萬元。

屋苑蝕讓個案頻仍 四妹去年蝕1288萬走

值得一提的是，名鑄近年蝕讓個案頻仍，譚仔家族成員亦非首次於該屋苑出現損手情況。家族成員「四妹」譚艷萍持有的名鑄高層B室，於去年8月以1.48億元沽出，持貨約6年，帳面虧損約1,288萬元，單位期內貶值約8%。

