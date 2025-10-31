閒置廿載｜鰂魚涌海裕街臨海地申建私營沉浸式展覽場館　結合住宅

閒置逾二十載、原由太平協和集團或相關人士持有的鰂魚涌海裕街地段臨海地皮，三年前遭到接管，其後以10億元易手。據悉，該地皮目前已由具備營運日本環球影城等世界級文娛景點經驗的國際投資公司MBK Partners 持有，並最新就項目向城規會遞交新發展方案，擬興建一座專為沉浸式展覽及文化節目而設的世界級文化場館，並結合住宅、零售及餐飲設施，項目總樓面面積約424,959平方呎。



據城規會資料，上述項目位於鰂魚涌海裕街臨海地段，總地皮面積約91,838平方呎，土地用途為綜合發展用途，將發展文化、休閒及娛樂用途，並設有住宅、零售及餐飲設施，項目可建總樓面面積約424,959平方呎，涉及4幢大樓。

總樓面42.49萬呎 住宅部份佔67%、涉189至225伙

劃分各個用途，其中文化、休閒及娛樂用途的面積約82,914平方呎，而餐飲及商舖服務則約49,697平方呎。有蓋公眾休憩空間，涉及約6,620平方呎。

至於最大部份為住宅，佔約285,728平方呎，佔整體樓面67%，涉及約189至225伙，預計可容納530至630名居民。

鰂魚涌海裕街臨海地皮海濱活化計劃。

活化閒置二十載鰂魚涌海濱 設中央廣場、階梯式觀景平台

申請人又表示，希望活化閒置逾二十載的鰂魚涌海濱，項目設有對公眾開放的休憩空間，總佔地約77,855平方呎。包括中央廣場、面向維港的階梯式觀景平台、戶外餐飲及商店，並與海濱長廊及綠化海岸台階無縫連接，另設新行人天橋及優化步行路線，連接鰂魚涌公園及東岸板道。

鰂魚涌海裕街臨海地皮海濱活化計劃

業主為國際投資公司MBK Partners

據了解，上述發展方向的申請人及地皮業權人為Marine Riches，該公司由國際投資公司MBK Partners 持有，具備營運日本環球影城等世界級文娛景點的豐富經驗。而項目將交由著名國際建築事務所Foster + Partners負責。

設大型私營沉浸式展覽場館、料每日吸5000名訪客

申請人指出，項目部份用地將用作大型私營沉浸式展覽場館，提供靈活、先進的場地，讓國際頂尖內容供應商引入沉浸式娛樂及文化體驗，服務本地居民及旅客，預計每日吸引約5,000名訪客，料媲美香港故宮文化博物館及M+。

申請人又指，文化場館提供建設及長遠營運的財政基礎，確保自負盈虧及毋須政府資助，新方案兼備文化內涵、公共開放及財務可持續性。

曾申建酒店、商廈、零售用途 惟未有落實

值得留意，上述鰂魚涌海濱地皮原由太平協和集團或相關人士持有，在2001年擬興建工廈，其後在2019年擬興建酒店及辦公大樓連零售商舖平台，不過因未能配合海濱定位或欠奉商業可行性，最終未有落實。

2024年6月地皮10億登記易手

而在2022年4月份上述地皮被接管，其後在2024年6月份以10億元登記易手，新買家為「MARINE RICHES III」。