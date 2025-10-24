美聯：新入市長線投資　近6成享租金回報逾3.5厘　急增27個百分點

樓市受「租升息跌」支持下，加強用家「租轉買」的意欲，同時因租金回報率上升帶動，越來越多長線投資者積極入市收租。美聯物業分析師岑頌謙表示，根據美聯物業研究中心統計，新近入市長線投資個案(以購入單位一年內再出租的個案計)數量於今年首9個月較去年同期大幅上升約46%，反映長線投資氣氛越趨熾熱。



值得留意的是，上述今年首9個月個案中，租金回報率超過3.5厘的比例高達58%，較去年同期約31%急增約27個百分點；當中租金回報率逾4厘的比率有30%，亦較去年同期約11%增加約19個百分點。反映新近入市而享有高租金回報的長線投資個案佔比明顯增加。

新近入市長線投資個案的租金回報率分布變化

沙田第一城、新都城、美孚新邨、康怡花園、麗港城、黃埔花園 逾3.5厘租金回報

今年首9個月十大屋苑中，6個屋苑的新近入市長線投資個案全數享有逾3.5厘租金回報率，包括沙田第一城、新都城、美孚新邨、康怡花園、麗港城、黃埔花園。嘉湖山莊及海怡半島則有約80%個案回報率超過3.5厘，太古城亦有約73%；至於映灣園亦有一半新入市長線投資個案享有此回報。整體而言，長線收租物業的回報優勢愈趨明顯，有力吸引更多投資者入場。

岑頌謙補充，除高租金回報吸引長線投資者入市外，美國重啟減息周期，市場更預期美國年底前將會進一步減息，定期存款息率亦料跟隨下跌，將減低定存的吸引力；相對地，息口回落有助減輕供樓開支。在此消彼長下，將吸引資金持續流入樓市，進一步增加長線投資者入市意欲。