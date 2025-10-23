美孚新邨半世紀遺產貨勁升6球　兩房反價25萬終645萬沽、呎價1萬

市場交投回暖，十大藍籌屋苑美孚新邨一伙遺產貨兩房單位，單位在今年6月以620萬元及後反價25萬元至645萬元沽出，呎價10,574元。單位在50年前以約11萬元買入，單位50年勁升逾六球。



利嘉閣地產分區經理郭永峰表示，是次成交為美孚新邨6期蘭秀道21號高層B室，實用面積約610平方呎，屬兩房間隔，向東南，望山景，屬遺產貨。單位最初在2025年6月以620萬元，之後反價25萬元至645萬元沽出，呎價約10,574元。至於，新買家為區內客，鍾情屋苑位置方便，起居配套齊全，馬上洽購。

美孚新邨。（羅敏妍攝）

50年勁升逾六球

據悉，原業主早於1975年以約11.01萬元購入，持貨至今50年，是次轉手帳面升值634萬元，單位期內升值58倍。他補充，該屋苑目前約有620個單位放盤，最低入場費由約480萬元起。