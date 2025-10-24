灣仔SPRING GARDEN示位曝光　兩房採英倫現代時尚奢華風｜多圖

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN開放兩伙現樓示範單位參觀。當中18樓B單位連附傢俬現樓示範單位，屬兩房連開放式廚房，實用面積398平方呎，⁠佈局為年輕小家庭而設，注入「英倫現代時尚奢華」 設計主題。



兩房連開放式廚房 採英倫現代時尚奢華風

單位不設玄關，客飯廳長約5.5米，間隔方正實用，特別加入藝術品及綠植作點綴，單位層與層之間高度達3.5米，空間廣闊，使用更靈活多變。

主人房空間感十足，放置雙人床及衣櫃後，仍有充足活動空間。兩間睡房均採用廣闊 L 型觀景玻璃幕牆，望開揚景色。另浴室設有窗戶，引入自然光線、通風效果更佳，更設千鳥格馬賽克瓷磚特色牆。⁠三合一露台空間寬敞，設木色系小茶几與座椅。

一房連開放式廚房 採時尚簡約風

另外18樓C單位連傢俬現樓示範單位，屬一房連開放式廚房，實用面積278平方呎。設計貫徹項目「英倫現代時尚簡約」風格，家具採用簡潔俐落的線條與柔和色調。同樣不設玄關，間隔方正實用，且以開放式廚房設計，提升空間感。

開放式廚房工作枱面充裕，配備廚房家電。⁠睡房空間感十足，放置雙人床及衣櫃後，仍有充足活動空間。睡房更採用廣闊觀景玻璃幕牆，望開揚景色及提升採光。

⁠睡房特設高空插座，方便打造雙層傢俬。浴室設有窗戶，引入自然光線、通風效果更佳。同樣返三合一露台，擺放高身吧桌、木凳。

18樓C單位連傢俬現樓示範單位。

提供88伙 戶型涵一至兩房

SPRING GARDEN提供88伙，單位實用面積由242至398平方呎，戶型涵一至兩房，亦設連平台特色戶、或天台特色戶。標準單位方面，1房戶由278至292平方呎，共設60伙、佔比逾68%；兩房為398平方呎，共設20伙、佔比為逾22%。兩款單位均屬開放式廚房設計。

特色戶方面，連平台特色戶242至360平方呎，設4伙、佔比4.5%；連天台特色戶278至398平方呎，同樣設4伙、佔比4.5%。