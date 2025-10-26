會地灣仔新盤SPRING GARDEN首張價單30伙 入場費800.9萬起
撰文：黃祐樺
出版：更新：
會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 公布價單1號共30伙單位，入場費800.9萬元。發展商表示，項目即日開放現樓參觀，短期內公布部署。
首張價單30伙
首張價單包括23伙1房連開放式廚房單位、7伙2房連開放式廚房單位，是次推出的單位實用面積由278至398平方呎，單位折實售價800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價由27,428起。
入場費800.9萬
入場單位及最低呎價為SPRING GARDEN 7樓A單位，一房連開放式廚房戶型，實用面積292平方呎，價單定價910.1萬元，價單呎價31,168元，扣除最多折扣優惠後，折實售價800.9萬元，折實呎價27,428元。
最低售價2房連開放式廚單位，為SPRING GARDEN 7樓B單位，實用面積398平方呎，價單定價1277.2萬元，價單呎價32,090元。扣除最多折扣優惠後，折實售價1,124萬元，折實呎價28,241元。
全數單位低於1300萬
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，以折實金額計算，有23伙低於900萬元，26伙低於1200萬元，全數單位低於1,300萬元。以售價計單位預計可套現約3.15億元，折實約2.77億元， 定價參考灣仔核心區近期開售的現樓新盤 。
又指今次價單1號更提供多元化付款辦法及優惠，包括「業權契據費用回贈」，最高回贈30,000元。同時，特別為投資收租客提供「「置‧佳回報」現金回贈計劃」。
阿里前主席張勇斥5354萬元 購希慎中半山竹林苑一伙【星之谷】循環貸款變按揭地雷 零負債中產貸款能力大減8成西半山天御四房1.6億連車位沽 瑜一．天海2642萬沽三房套呎價唔使1萬元！洪水橋獨立屋六按銀主盤1900萬推拍 低市價3球恒地灣仔woodis 明次輪發售30伙 截收逾800票、超額逾25倍