會地灣仔新盤SPRING GARDEN首張價單30伙　入場費800.9萬起

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 公布價單1號共30伙單位，入場費800.9萬元。發展商表示，項目即日開放現樓參觀，短期內公布部署。



首張價單30伙

首張價單包括23伙1房連開放式廚房單位、7伙2房連開放式廚房單位，是次推出的單位實用面積由278至398平方呎，單位折實售價800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價由27,428起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右二）

入場費800.9萬

入場單位及最低呎價為SPRING GARDEN 7樓A單位，一房連開放式廚房戶型，實用面積292平方呎，價單定價910.1萬元，價單呎價31,168元，扣除最多折扣優惠後，折實售價800.9萬元，折實呎價27,428元。

⁠最低售價2房連開放式廚單位，為SPRING GARDEN 7樓B單位，實用面積398平方呎，價單定價1277.2萬元，價單呎價32,090元。扣除最多折扣優惠後，折實售價1,124萬元，折實呎價28,241元。

全數單位低於1300萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，以折實金額計算，有23伙低於900萬元，26伙低於1200萬元，全數單位低於1,300萬元。以售價計單位預計可套現約3.15億元，折實約2.77億元， 定價參考灣仔核心區近期開售的現樓新盤 。

又指今次價單1號更提供多元化付款辦法及優惠，包括「業權契據費用回贈」，最高回贈30,000元。同時，特別為投資收租客提供「「置‧佳回報」現金回贈計劃」。