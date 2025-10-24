呎價唔使1萬元！洪水橋獨立屋六按銀主盤1900萬推拍　低市價3球

洪水橋一幢兩層獨立屋六按銀主盤，透過私人拍賣行以1,900萬元推出，呎價僅約9,567元，低市價300萬元或13.6%。如成功以1,900萬元沽出，單位6年貶值5.3%。



上述單位為洪水橋富豪･悅庭一幢兩層獨立屋銀主盤，屬四房套間隔。由忠誠拍賣於11月5日推出，實用面積1986平方呎，連153平方呎平台、連338平方呎天台，以及268平方呎花園，以及一個地下停車位。

+ 10

呎價不足一萬 包花園、天台、平台、停車庫

據單位圖片所見，單位內籠大致新淨，客飯廳闊落外連一個日久失修的小型花園，採梗廚設計，天台位置亦空間闊落，外望開揚景。據知，目前銀主以1,900萬元叫價推出，呎價為9,567元，較市值2,200萬元，平300萬元或13.6%。

2017年入市 6年內至少6次借貸紀錄

據了解，上述獨立屋原業主，早於2017年以約2007萬元購入單位，在2017至2023年涉及至少6宗財務公司的借貸紀錄，最終淪為銀主盤收場。單位8年至今，如以1,900萬元沽出，單位期內貶值5.3%。