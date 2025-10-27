內地客3.52億斥山頂TWELVE PEAKS洋房　成交呎價8萬

山頂區出現大額豪宅成交個案。新地（0016）旗下現樓豪宅加列山道TWELVE PEAKS，10月上旬以招標售出5號洋房，成交價3.52億元，呎價高達80,752元。資料顯示，該洋房新買家為一名內地客。



上述5號洋房實用面積4,359平方呎，採四房連書房設計，附設花園1,821平方呎、天台843平方呎，以及私人泳池等。是次成交個案為項目繼2018年11月後、過去約7年來首宗一手成交。

據最新資料，上述洋房的新買家姓鄭，英文名字為普通話拼音，料為內地客。

值得留意的是，屋苑只由12幢獨立洋房組成，並設有住客會所，毗鄰山頂廣場，於2012年由新地（0016）建成，其中一幢獨立洋房在2018年以7.3億元沽出，成交呎價15.2萬元，創下當時全亞洲最貴洋房紀錄。