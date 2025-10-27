中原：住宅銀主盤存量269個、按季下跌一成　終止5季連升

住宅銀主盤存量按季回落。據中原地產研究部最新報告，截止2025年9月，住宅銀主盤存量共269個，比上季的300個減少31個或10%，終止了5季連升，但仍為12季次高。當中私人住宅存量下跌，而公營房屋存量則微升。私人住宅存量193個，按季下跌33個或15%，而公營房屋存量76個，按季增加2個或3%。



700萬至1,000萬的中價私樓銀主盤減幅最大

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，價值2,000萬或以下私人住宅銀主盤存量均下跌，以700至1,000萬元中價樓存量減幅最大。港九新界三區銀主盤存量齊跌，港九市區縮減超過一成較明顯。

第3季氣氛好轉、銀行趁機推售優質銀主筍盤

第3季樓市氣氛好轉，銀行趁機推售優質銀主筍盤，吸引買家入市，加快銀主盤消耗，致存量回落。預期第4季銀主持續推盤，存量按季將略增至約280宗，將為2022第四季有紀錄以來的13季次高。

私人住宅按銀主放盤價劃分，今年第3季2,000萬或以下不同價值類別的銀主盤存量均錄得跌幅，只有2,000萬以上存量不變。其中700至1,000萬銀主盤售出量大幅高於新增數量，所以存量下跌35%，跌幅最大。500萬或以下、500至700萬及1,000至2,000萬銀主盤售出量亦多於新增數量，故存量下跌13%到15%不等。2,000萬以上銀主盤售出數量剛好抵消新增數量，令存量與上季持平，沒有變幅。

2025年第3季2,000萬以上的私人住宅銀主盤售出個案共14宗，港島佔9宗，九龍2宗，新界3宗。所有單位均在2016年或之前買入，而且實用面積全為1,000呎以上的大型單位，上手買入全屬二手。有9宗的成交價高於業主買入價，賺幅介乎8%到1.96倍不等，有2宗的成交價低於業主買入價，另有3宗的成交價變化不詳。

大埔滌濤山洋房銀主盤蝕32%

賺幅最多是西半山寶珊道1號3座中層B室，實用面積1,044平方呎，原業主於2003年以800萬元買入，其後銀主以2,394萬元放盤，最終成交價2,365萬元，帳面高1.96倍。而蝕幅最大是大埔滌濤山一洋房，實用面積2,003平方呎，原業主於2014年以2,668萬元買入，其後銀主以2,620萬元放盤，最終成交價1,802萬元，帳面蝕讓32%。