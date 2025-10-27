屯門緹岸樓價腰斬！一房戶僅280萬沽、持貨6年貶值一半
撰文：蔡偉南
出版：更新：
屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）最新錄得大蝕讓個案，屋苑一伙一房戶以280萬元沽出，較2019年11月買入價555萬元，帳面大幅蝕讓49.5%。
晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，上述成交個案為緹岸二座高層F室，實用面積311平方呎，一房間隔，享有開揚山景，原本開價320萬元，經議價後最終成交280萬元，呎價9,003元。新買家為外區上車客，單位原本已經租出，但原業主可以安排交吉，因此促成交易。
2019年買入價555萬
據了解，原業主為一手買家，於2019年11月555萬買入單位，帳面蝕讓275萬元，跌幅49.5%。
屋苑本月9宗交投呎價均低於1萬元
翻查代理成交資料，屯門緹岸本月錄得9宗二手成交個案，成交呎價介乎8,329至9,901元，全部均低於1萬元。其中有3宗成交個案，蝕讓幅度介乎42至48%，如1座高層F室兩房戶，實用面積378平方呎，以360萬元沽出，貶值42%。
