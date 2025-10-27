十年樓價蒸發近半！銅鑼灣yoo Residence700萬沽　投資者趁低入市

二手市場續以蝕讓成交為主，銅鑼灣錄大幅蝕讓個案。區內單幢盤yoo Residence一伙高層一房戶，以700萬元沽出，較2015年買入價1,269萬元，帳面貶值逾44%。



中原地產分行分區營業經理周世康表示，是次成交為yoo Residence高層B室，實用面積397平方呎，屬一房間隔，向北，望市景，單位最初以780萬元叫價放盤，最終減價80萬元至700萬元沽出，呎價17,632元。

↓↓yoo Residence高層B室↓↓

租金回報料4.4厘

至於，新買家為投資客，認為灣仔及銅鑼灣區物業抗跌能力較強，而且租賃回報有保證，故入市作收租用。參加同類型單位市值租金最多2.6萬元，以是次成交價計，租金回報料4.4厘。

據知，原業主於2015年以1,269萬元購入單位，持貨10年，是次轉手帳面蝕讓569萬元，單位期內貶值44.8%。由於單位曾作收租用，料可抵銷部份蝕幅。