十年樓價蒸發近半！銅鑼灣yoo Residence700萬沽 投資者趁低入市
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主，銅鑼灣錄大幅蝕讓個案。區內單幢盤yoo Residence一伙高層一房戶，以700萬元沽出，較2015年買入價1,269萬元，帳面貶值逾44%。
中原地產分行分區營業經理周世康表示，是次成交為yoo Residence高層B室，實用面積397平方呎，屬一房間隔，向北，望市景，單位最初以780萬元叫價放盤，最終減價80萬元至700萬元沽出，呎價17,632元。
↓↓yoo Residence高層B室↓↓
租金回報料4.4厘
至於，新買家為投資客，認為灣仔及銅鑼灣區物業抗跌能力較強，而且租賃回報有保證，故入市作收租用。參加同類型單位市值租金最多2.6萬元，以是次成交價計，租金回報料4.4厘。
據知，原業主於2015年以1,269萬元購入單位，持貨10年，是次轉手帳面蝕讓569萬元，單位期內貶值44.8%。由於單位曾作收租用，料可抵銷部份蝕幅。
賽馬會沽10億美元資產 在港物業叫價進取、尖沙咀自用舖索價逾億內地客3.52億斥山頂TWELVE PEAKS洋房 成交呎價8萬周末新盤交投191伙按周升6% woodis次輪30伙沽清、吸金近3億蝕讓重災區｜2年前低撈蝕讓貨竟變接火棒 西貢逸瓏園兩房再插14%