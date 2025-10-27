朗賢峯收樓風波｜兩房現第一滴血、終1010萬蝕沽　1年實蝕逾一球

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯近月收樓，惟項目交樓質素參差，過百名收樓業主更就單位質素向消委會投訴。據市場消息指，項目錄首宗二手蝕讓成交，兩房業主持貨僅一年帳面輸60萬元。如連同基本使費及稅款，料至少實蝕逾一球離場。



兩房1010萬沽 原業主採120天現金付款計劃

據消息指，是次成交單位為朗賢峯1座低層E室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔，新近以1,010萬元沽出，成交呎價20,954元。

料至少實蝕逾一球

至於，原業主於2024年10月以1,070.6萬元一手向發展商購入單位，據成交記錄冊顯示，買家一手入市當時以120天現金付款計劃入市，另獲售8% 折扣作為「朗賢峯」環保建築設計優惠，以及5%折扣「早鳥」優惠。

最終原業主持貨僅1年，帳面損手60.6萬元，單位期内貶值5.7%。如連同入市的基本使費及稅款，料至少實蝕約110萬元離場。