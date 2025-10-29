中原：一手貨尾量連跌兩季降至20479伙　創九季新低

2025年第三季一手私人住宅新盤貨尾量20,479個，連跌2季，累減2,175個，創2023年第二季19,085個後的9個季度新低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著樓市轉旺，發展商售樓更趨積極，貼市價促銷全新盤及貨尾單位，銷情同樣理想，令一手貨尾積壓得以舒緩。銀行重啟減息，刺激市場購買力釋放，有助加快一手去貨速度，貨尾量或進一步回落，第四季有望跌穿2萬個水平，將為近兩年半首見。



2025年第三季選取369個新盤統計，單位總數141,323個，登記售出120,684個，貨尾20,479個，貨尾按季減少753個，下跌3.5%，連跌2季共9.6%。貨尾比重方面，第三季錄14.5%，按季下降0.9個百分點，連跌2季共2.1個百分點，為2023年第一季14.5%後的10個季度低位。惟貨尾量仍連續9季積存二萬個以上，創2000年有記錄以來歷史最長時間處於危險水平，上一次2002年第三季至2003年第四季貨尾曾連續6季高於二萬個。

新界區貨尾下跌創13季新低

三大區域統計，只有新界區貨尾下跌，大減逾一千個，創13季新低，按季減少1,155個，現有7,437個。日出康城十一期凱柏峰系列及Yoho West I貨尾銷售不俗，因此將軍澳及天水圍貨尾分別減少880個及129個。新盤Novo Land三期A及朗日峰熱賣，屯門及元朗貨尾皆有減少。惟上然三期銷情偏慢，所以大埔貨尾增加133個，是新界唯一錄得升幅的分區。

日出康城凱柏峰。

九龍區貨尾連跌2季後回升，按季上升359個，現有9,771個。當中只有黃大仙(包括啟德)貨尾錄得升幅，大增1,071個，因區內維港‧灣畔一期A、一期B及Miami Quay II首推，但銷情遜色，故推高九龍區貨尾數字。而長沙灣、何文田、旺角、觀塘及紅磡，按季均減少逾一百個貨尾。

港島區貨尾則連升2季，按季輕微增加43個，現有3,271個。雖然香港仔因港島南岸五期滶晨系列錄得不俗銷情，按季減少393個。但海德園一期及峻譽‧渣甸山首推銷情平淡，以致筲箕灣及銅鑼灣貨尾分別增加537個及105個，影響港島區貨尾數字略有增多。

海德園。

2025年第三季貨尾量較多的地區：黃大仙(包括啟德)5,700個，大埔1,767個，屯門1,530個，元朗1,326個，觀塘1,303個，將軍澳1,088個，何文田1,045個。

按主要發展商計，第三季有8個旗下新盤貨尾數字，按季錄得下跌。信和減少837個最多，貨尾降至一千個以下，現僅有508個。恒基減少465個，現有2,339個。新地減少311個，現有3,212個。不過，中國海外及會德豐貨尾按季錄得增幅，分別增加964個及389個，現有1,569個及2,442個。