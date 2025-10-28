西營盤納米銀主盤490萬沽 5年貶值兩球半離場 內地客低位入市
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中西營盤15 WESTERN STREET中層開放式銀主盤新近以490萬元沽出，呎價23,113元，單位5年貶值259萬元離場。
實用面積僅212呎 外望城市景、部份海景
利嘉閣地產西南西營盤站分行市務經理凌健朗表示，是次成交為西營盤15 WESTERN STREET中層D室，實用面積約212平方呎，屬開放式間隔，屬銀主盤，向正東，外望城市景觀及部份海景，新近以490萬元沽出，呎價約23,113元。
至於新買家為內地投資者，因鍾情單位景觀開揚，加上見區內租盤受大學生追捧且租金回報高，決定入市。
2020年買入價749萬
據悉，原業主在2020年以約749萬元一手買入單位，單位5年貶值259萬元或34.5%。他補充，該屋苑現時有約3個單位放盤，當中一個連租約戶叫價約550萬元起。
