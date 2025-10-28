黑石旺角2萬呎巨舖市值腰斬、昔日7億買入　傳與銀行商討貸款條款

香港工商舖市道由高位大幅下滑，昔日核心區「舖王」市值大幅下挫，再有外資基金出事。據《彭博》報道，外資基金黑石集團（Blackstone）於2014年以7億元購入旺角西洋菜南街2萬平方呎巨舖，最新市值下跌超過一半，黑石須尋求與台北富邦商業銀行協商貸款條款。



相關舖位為西洋菜南街1A至1K號地下10至11號舖連一至三樓舖位，面積約2萬平方呎，原本由「玩具大王」蔡志明等本地投資者持有，在2014年則以7億元售予黑石集團。

曾由FOREVER 21租用作旗艦店 月租高達263萬

該舖位在2016年5月由美國時裝品牌FOREVER 21租用，首兩年月租196萬元，隨後按年增加，2019年月租升至263萬元，同年9月，FOREVER 21關閉旺角旗艦店並撤出香港市場，該舖位曾一度由時裝品牌包浩斯（bauhaus）以每月約30萬元短租一年半，而目前則由健身中心24/7及戶外裝備店租用。

《彭博》指出，黑石仍在支付貸款利息，並與台北富邦商業銀行磋商。截至10月初，富邦尚未降低貸款額度。由於商業地產市道未見好轉，銀行或變得不耐煩，部分銀行正宣布貸款違約，並指定接管人出售相關資產。