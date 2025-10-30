博楓資管伙建華組合資公司　收購太古青衣工廈 、拓冷鏈倉儲業務

投資機構博楓資產管理公司（博楓資管）與香港建華集團旗下的毛利資本（Māori Capital）聯合宣佈成立合營公司。合營公司已從太古地產收購位於青衣清甜街4至6號的工業物業，將用以發展現代化冷鏈倉儲旗艦設施。據了解，上述青衣清甜街4至6號工業物業在今年7月份以7.5億元易手。



青衣工廈總面積24.6萬呎、預期2026年竣工

該青衣工業物業項目為博楓資管與毛利資本新成立冷鏈倉儲聯營企業的種子項目。該項目物業樓面總面積達246,000平方呎，位於香港最成熟的物流地段，連接葵青貨櫃碼頭及香港國際機場等主要運輸節點，未來將建設現代化食品及醫藥級標準的冷鏈倉儲物流設施，並配備節能製冷系統及先進的倉儲和物流管理配套解決方案，預期將於2026年竣工並全面啟用。未來，該合營公司將積極在亞洲各地發掘高質量冷鏈資產及相關業務的投資機會。

博楓資管東亞地區房地產總裁Andrew Burych表示，高度重視冷鏈倉儲這個投資領域，主要受消費結構轉型、食品物流需求上升，以及考慮到香港等樞紐城市現代化溫度控制設施供應不足的市場等因素，是次青衣物業轉型為高端冷鏈倉儲設施的計劃，正配合集團活化工業資產未充分被利用的亞洲地區之策略。透過與建華集團旗下毛利資本合作，並善用建華集團的營運網絡，成功建構企業資本與本地市場專長的強效組合，未來更有望於重點市場打造垂直整合的冷鏈平台。

建華集團主席凌偉業表示，隨著消費者對高品質產品的需求增加，集團發現亞洲新鮮食品零售業對優質冷鏈倉儲服務的需求正持續上升，集團有信心加強冷鏈倉儲領域的投資，進一步鞏固行業領導地位。

毛利資本管理合夥人凌偉豪表示，期待與博楓資管密切合作，共同拓展聯營企業平台，並結合雙方專業優勢，投資在亞太區內高品質冷鏈解決方案相關的資產與業務。

總部位於紐約的博楓資管旗下管理資產超過1萬億美元，而毛利資本則為香港最大新鮮食品零售商及街市營運商建華集團旗下專職投資的公司。

博楓資管在物流領域擁有深厚底蘊，遍佈15個市場據點。博楓資管管理價值260億美元的全球工業資產組合，其持有的物業遍佈五大洲，總面積達1.9億平方米，使其成為全球物流房地產領域最活躍的投資者之一。在亞太地區，博楓資管管理的物流資產規模達35億美元。