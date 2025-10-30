大馬政府招標賣灣仔馬來西亞大廈　截標日期延後一個月

今年8月份馬來西亞政府委任代理，全球公開招標出售灣仔告士打道50號馬來西亞大廈，不過負責招標的第一太平戴維斯表示，接獲馬來西亞政府指示，延後公開招標之截止日期，更新後之截標日期為2025年12月11日（星期四）中午12點正。至於原本截標日期為11月3日中午12時正，項目截標延後超過一個月。



旨在確保對所有潛在投標者進行詳盡、公正評估

第一太平戴維斯表示，是次延後截標日期，旨在確保對所有潛在投標者進行詳盡且公正的評估。延期將有助按照馬來西亞政府標準內部程序，對已接獲的各項查詢進行全面審議與回應，以進一步完善招標流程。

第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部主管馬洛暉指出，延後截標日期體現馬來西亞政府對招標過程公平、透明的重視，並確保所有潛在買家具備充分時間，參照招標要求及所提供的回應準備標書。

灣仔馬來西亞大廈。

內設馬來西亞領事館、貿易中心及旅遊促進局

據知，物業地盤面積約8,666平方呎，總建築面積約129,950平方呎。該物業共27層，地下至3樓為商舖樓層，每層建築面積約7,254至7,517平方呎；4樓至頂層為寫字樓，每層建築面積約3,001至4,490平方呎。中層以上單位可望維多利亞港海景，亦有70平方呎臨街門面。

該廈目前設有馬來西亞駐香港總領事館、馬來西亞貿易中心，以及馬來西亞旅遊促進局。

稱基於全球資產配置策略

第一太平戴維斯早前表示，業主基於全球資產配置策略及為提升馬來西亞駐香港總領事館服務品質與效率而遷址。

1980年買入價2.12億

翻查資料指，馬來西亞政府早在1980年以2.12億元買入上述物業。