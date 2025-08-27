大馬政府招標賣灣仔馬來西亞大廈　決定基於全球資產配置策略

第一太平戴維斯表示，獲馬來西亞政府委任，以全球公開招標出售灣仔告士打道50號馬來西亞大廈，物業將以現狀部份交吉及連租約形式出售，截標日期為2025年11月3日中午12時正。



內設馬來西亞領事館、貿易中心及旅遊促進局

據知，物業地盤面積約8,666平方呎，總建築面積約129,950平方呎。該物業共27層，地下至3樓為商舖樓層，每層建築面積約7,254至7,517平方呎；4樓至頂層為寫字樓，每層建築面積約3,001至4,490平方呎。中層以上單位可望維多利亞港海景，亦有70平方呎臨街門面。

該廈目前設有馬來西亞駐香港總領事館、馬來西亞貿易中心，以及馬來西亞旅遊促進局。

稱基於全球資產配置策略

第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部主管馬洛暉表示，現業主基於全球資產配置策略及為提升馬來西亞駐香港總領事館服務品質與效率而遷址。

第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部董事蘇濤續指，此次出售的物業具備極大的重建及改裝彈性。