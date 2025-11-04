美心主席伍偉國2.15億沽壽臣山南源洋房　持貨17年升值5500萬

港島豪宅錄大額成交個案。美心集團主席伍偉國再度沽貨，以2.15億元賣出壽臣山豪宅屋苑南源一幢洋房，持貨17年，帳面升值約5,500萬元或34%。



上述洋房為南源一幢單號洋房，實用面積4,019平方呎，在10月6日以2.15億元沽出，成交呎價53,496元。新買家為DOLPHIN RIDER COMPANY LIMITED，其公司董事姓劉。

至於原業主為利康投資有限公司（CENTURY GLORY INVESTMENTS LIMITED），公司董事為伍偉國（MICHAEL） ，與美心集團主席名字相同，料為同一人。上述洋房早於2008年初以約1.6億元買入，以最新成交價2.15億元計算，帳面升值約5,500萬元或34%。

伍偉國兩個月前6580萬沽中半山豪宅

事實上，美心集團主席伍偉國近年不時在豪宅有動作，如在今年9月份以以6,580萬元沽出中半山御花園三房套連兩個車位，呎價3.18萬元，持貨30年轉手面獲利4,630萬元，單位期內升值逾2.3倍。

至於在2022年6月份，美心集團主席伍偉國則透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式，買入渣甸山白建時道雙號豪宅别墅。市場消息透露，該幢別墅成交價高達約7億元，以實用面積計，成交呎價約94,301元。

南源（Bay Villas）位於壽山村道55至71號，提供8座海景洋房，前排為6座相連式洋房，後排提供兩座獨立大屋。

