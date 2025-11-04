朗賢峯現第二滴血！三房1700萬蝕沽　持貨逾一年料實蝕逾127萬

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯，新近再錄二手蝕讓個案。屋苑一伙三房戶以1,700萬元沽出，原業主持貨逾一年，帳面輸61.5萬元。如連同基本使費及稅款，料至少實蝕逾127萬離場。至於新買家為已故建築師及慈善家譚榮芬的遺孀譚麥美燕。



據資料指，是次成交單位為朗賢峯6A座中層B室，實用面積760平方呎，屬三房間隔，在今年8月以1,700萬元沽出，成交呎價22,368元。至於，新買家為譚麥美燕（TAM MAK MAY MEI YIN），與已故建築師及慈善家譚榮芬的遺孀同名，料為同一人。

翻查資料，譚麥美燕在2021年以首置名義擲1.68億元，買入長實（1113）旗下波老道21號21 BORRETT ROAD第1期一個分層戶，並入市支付4.25%，即約714萬元作為稅款。

何文田站上蓋項目朗賢峯

料至少實蝕127萬

至於，原業主於2024年5月以1,761.5萬元購入單位，據成交記錄冊顯示，買家一手入市當時以120天現金付款計劃入市，另獲售8% 折扣作為「朗賢峯」環保建築設計優惠，以及5%折扣「早鳥」優惠。

最終原業主持貨逾1年，帳面損手61.5萬元，單位期内貶值3.5%。如連同入市的基本使費及稅款，料至少實蝕約127.6萬元離場。

交樓質素參差 引發過百名業主向消委會投訴

何文田站上蓋項目朗賢峯近月收樓，惟項目交樓質素參差，有個別單位主力牆批盪內藏有汽水罐、間隔牆批盪內亦貼有多塊木板，以及有工人直接用白膠漿、紙巾及膠袋處理牆身空鼓問題，事件引發過百名收樓業主向消委會投訴貨不對辦。