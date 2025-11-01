鷹君朗賢峯質素參差　自己老闆唔幫襯　半年反貢獻行家2億｜燈神

近期一手市場交投轉旺，連帶燈神都留意多了新盤消息，而近期一手市場鬧得熱烘烘的新聞，相信一定就係關於鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯。 原因唔係因為佢賣得有幾平，而係呢個盤的交樓質素有幾參差，聽講仲有過百名收樓業主就單位質素向消委會投訴貨不對辦。



鷹君朗賢峯收樓質素「創意無限」

燈神睇返有關朗賢峯交樓單位質素的報導，實在不禁是倒抽一口涼氣。當中裝修的手工可謂「創意無限」，最誇張是有單位主力牆批盪內，竟然會藏有汽水罐，而間隔牆批盪內亦貼有多塊木板。

至於常見的牆身空鼓問題，有執修工人選擇「快靚正」處理，直接打洞後用白膠漿、紙巾及膠袋隨意填塞了事，令到大批已經收樓的業主大為不滿，更加有人要求發展商要原價回購單位。即使發展商提出延長單位保養期、增加執修及監督人手等的補救方案，但仍然未能平熄業主怒火。

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯

管理費7.1元 平均一呎兩萬

燈神睇返朗賢峯第IIB期及第IIA期，分別在去年4月及8月的時候推出首張價單，當時分別涉及115伙及84伙，折實平均呎價為19,988元及20,772元，雖然第IIB期首批是較旁邊同樣是何文田上蓋的瑜一‧天海首批90伙大幅低約25%。

不過朗賢峯第IIB期最平一伙入場單位仍然是要接近690萬元，呎價超過1.77萬元。而屋苑的管理費更是高達每呎7.1元，即使小業主未能入住仍然是要照找數。

蝕賣離場「眼不見為淨」

正所謂時間唔等人，當一眾小業主為自己個單位爭取權益時，有人已經選擇蝕賣沽貨離場「眼不見為淨」。燈神收到風，有業主在2024年10月以1,070.6萬元向發展商一手買入一個1座低層E室、實用面積482平方呎的兩房單位，當時成交呎價20,954元。當時呢個業主是以120天現金付款計劃入市，同時獲發展商提供的8%折扣作為「朗賢峯」環保建築設計優惠，以及5%折扣「早鳥」優惠。

唔知呢位業主係咪在收樓後發現唔對路，持貨僅1年就選擇「輸少當嬴」，最終帳面蝕讓60.6萬元，如連同入市的基本使費及稅款，料至少實蝕約110萬元離場。

鷹君羅嘉瑞唔幫襯自己 半年狂掃行家盤

小業主選擇「輸少當嬴」止蝕離場，但係燈神發現，鷹君（0041）主席羅嘉瑞家族有自家品牌新盤唔買，反而密密幫襯其他發展商掃新盤，留低的腳印，更可以話是遍及港九新界。因為佢地家族成員在幾個月內分別用不同公司名義掃入啟德、黃竹坑、錦上路同西半山等多個新盤，買樓買到好似逛超市，唔講以為有印花「密密掃，密密儲」，更加有市場消息指，羅嘉瑞家族在短短半年間購入16個單位，合共涉資近2億元。

睇返資料，羅嘉瑞家族首先係去年11月，以公司名義斥資1.19億元買入新地（0016）啟德天璽．海第1座18樓A室，實用面積2,196平方呎，屬四房連三套房間隔，望海景，仲要有埋私人電梯大堂。

鷹君（0041）主席羅嘉瑞。

掃6伙黃竹坑滶晨兩房

其後去到今年8月，轉戰另一個新盤旺區黃竹坑，更加用不同公司名義，一連掃入6伙新世界（0017）旗下滶晨II 兩房單位，總成交額8,494.2萬元，當中有3伙A室單位屬兩房，實用面積586平方呎，單位成交價由1,254萬至1,266.6萬元，呎價21,399元至21,614元。燈神幫手除返開6個單位，發現平均一伙都是1,200多萬元，同天璽．海相比實在唔貴！

新世界（0017）旗下黃竹坑滶晨II 。

1200萬買錦上路站柏瓏II 三房

買完市區樓，羅家又走入新界，在10月再用公司名以近1,200萬買入信置等有份發展的錦上路站柏瓏II 三房套連工作室間隔，及後再以729.7萬元買入同樣是信置等有份發展的日出康城凱柏峰，涉及一伙實用面積面積451平方呎的兩房單位，呎價16,146元。

最後連港島新盤都唔放過，羅氏家族透過兩間不同公司合共斥資以2,037萬元買入，由英皇國際發展的西半山the MVP兩伙高層兩房單位，實用面積同屬455平方呎，成交價各為1,024.07萬元及1,012.93萬元。

猶如「地產大富翁」真人版 富者越富，貧者越貧

最後，燈神有感羅嘉瑞家族似乎有一種玩緊「大富翁」真人版的感覺，於港九新界瀟灑掃貨，豪擲兩億收藏各區新盤，不過就冇幫襯過自己家族生意。反觀一班斥資過千萬、數千萬買入朗賢峯的小業主，現時卻要為自己安樂蝸爭取權益，個別業主更蝕賣沽貨「眼不見為淨」，真係好似「大富翁」內一種「富者越富，貧者越貧」的體驗。