樓市大好友林奮強2265萬沽擎天半島、21年升兩倍 鼎珮合伙人接貨
撰文：黃祐樺
有「樓市大好友」之稱、香港黃金50創辦人林奮強再度沽貨，新近以2,265萬元沽出九龍站擎天半島一伙三房戶。至於新買家為投資公司鼎珮集團合伙人伍兆威。
據資料指，是次成交為擎天半島2座高層H室，實用面積900平方呎，屬三房間隔，新近以2,265萬元沽出，呎價25,167元。至於，新買家為王悅淇（WONG YUET KI TINA）及伍兆威（NG SIU WAI）聯名方式入市，當中伍兆威與投資公司鼎珮集團合伙人及醫療健康投資主管同名，料為同一人。
林奮強持貨21年 帳賺1535萬
至於，原業主在2004年「WINNER RICHLY LIMITED」公司名義擲730萬元買入，其公司董事及股東林奮強（LAM, FAN KEUNGFRANKLIN）及其相關人士，與有「樓市大好友」之稱、香港黃金50創辦人林奮強同名，料為同一人。換言之，今次林奮強持貨21年轉手，帳面獲利1,535萬元，單位期內升值約逾兩倍。
