富臨楊維傳5億沽大圍橙色空間全幢工廈　呎價逾2100元

由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，在今年2月份推出招標，意向價7億元，較2013年買入價高出2.02億元或超過4成。最新有消息透露，該幢工廈以約5億元易手，呎價約2,117元。



上述物業為大圍成運路2至8號橙色空間全幢工廈，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套齊全，提供3部電梯，地下樓底特高達5.4米，亦設有40呎貨櫃車位。物業地下附有車路直接連接1樓停車場，全層提供18個貨車位。物業亦設有三塊大型廣告牌，目前由大廈知名租戶使用，分別為電動車龍頭比亞迪及國際網購轉運商Buyandship。

富臨2013年買入價4.98億

資料顯示，物業由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有，其於2013年以4.98億元買入全幢工廈。