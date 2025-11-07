豪宅直擊｜內房旭輝高層38萬放租舂磡角道44號洋房　呎租87元

由內房旭輝集團（0884）高層持有的赤柱舂磡角道及海天徑5幢獨立屋，新近委託中原地產放租，其中一幢舂磡角道44號洋房「海天山墅」，意向租金38萬元，呎租87元。



意向月租38萬、呎租87元

是次放租洋房屬位於赤柱舂磡角道44號的「海天山墅」，物業為3層高住宅連獨立停車庫，實用面積4,374平方呎，附豪華裝修，同時配置私人升降機貫通各層及車庫。據知，洋房設4間套房，附設私人泳池、平台及約3,156平方呎的私人花園，新近以意向租金38萬元叫價放租，呎租約87元。

↓↓舂坎角道44號洋房↓↓

左起：海天山墅項目營銷總監孫超、CHARM FAMOUS ENTERPRISES LIMITED投資副總監林楚、與中原地產高級資深營業董事何兆棠

2020年5月18億向旭輝集團買入

至於，單位業主為以公司名「CHARM FAMOUS ENTERPRISES LIMITED」私人持有，其董事包括內房旭輝集團（0884）高層林中、林偉及林峰。而事實上，林氐三兄弟早在2020年5月已經斥資18億元，向旭輝集團買入連同今次放租的赤柱舂磡角道44號，以及赤柱舂磡角道46號、48號及50號洋房，及海天徑1號洋房。

5幢洋房由信德發展 2016年15.88億沽予旭輝

而該5幢洋房是由信德集團（0242）發展，早於2014年2月入伙，並在2016年底透過招標以全盤易手形式，以15.88億元出售至旭輝集團。