10月兩份預售樓花新申請、按月跌23%　九倉山頂文輝道地王涉41伙

地政總署公佈，10月份錄得2份預售樓花新申請個案，合共涉及704伙，較9月份的909伙按月減少約23%。



10月份新申請預售樓花個案之中，最矚目的是九倉（0004）旗下位於山頂文輝道2號的地王項目，涉及41伙，預計於2027年12月31日落成。

資料顯示，九倉於2020年以約120億元投得山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，折合每呎樓面地價約46,272元，較市場估值上限高出約一成，創下當時住宅官地呎價的新高紀錄。

九倉（0004）旗下山頂文輝道項目。（資料圖片）

九建清水灣道第二期項目設410伙

另一宗申請來自九龍建業（0034），項目位於清水灣道35號，即前聖約瑟安老院舊址的地盤。該發展計劃的第二期現已申請預售，涉及410伙，預計於2027年6月30日落成。據悉，發展商早於2021年以約96.58億元完成補地價，折合每呎樓面地價約4,464元。

西沙SIERRA SEA第2B期增253伙

此外，新地（0016）的西沙項目第2B期單位數量有所上調，由9月公布的522伙增至775伙，即增加253伙。而項目的關鍵日期維持2026年11月30日不變。

據知，目前待批預售樓花新申請共704伙，較上月909伙按月下跌205伙或約23%。