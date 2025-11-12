在香港，自由在我手！文章裏，我手寫我心！｜汪敦敬

有人說所謂「財務自由」重點不是財務，重點是自由！十分對！



其實任何事最重要都是自由自在！

在香港，才是真正自由！

到了今天，筆者不羨慕西方政治！

我認為自由標準就是隨心所欲做自己喜歡的事，但一定要有制度保護，令「別人的自由不可傷害你的自由」！

香港有好的管治保護到自由自在！

筆者和很多人一樣，每個月去不同的地方旅行。

最高級的餐廳一定會歡迎我！

你有沒有在佐敦街邊見過有人打著煲呔食豬腸粉，這個好可能是我！

有人說筆者是最勤力的地產代理公司老闆，這是因為我喜歡工作！享受工作！但我可以隨時不做！

在我的家族的生意中，面對一位購買幾十元清酒的客戶，與面對大發展商一樣恭敬，因為他們同是我們的老闆！我們應敬業樂業！

但筆者知道：「在抉擇的時候可以選舉不做的生意才是屬於我的生意！」

對顧客要忍耐，但不需要卑躬屈膝受氣！這正是做生意的自由！

當你尊重自己和客戶的時候，別人就會尊重你，包括你的大多數對手！

至於投資方面，筆者總算能渡過這幾年的商界風浪，除了幸運外，也因為我沒什麼大志，沒有盡情掌握賺錢的機會，自然風險較少！

當然筆者要強調，我始終認為近年的call loan潮是並不尋常的，很多投資高手受壓，屬非戰之罪！

令人啼笑皆非的是，很多人趁樓價跌的時候取笑之前有入市的人，包括小弟，我買物業投資從來不是短炒，大部分投資幾乎持貨20年以上。一個長遠投資期中途當然預算有樓市高潮和低潮，遇上樓市高潮筆者極大機會不會賣，同樣遇上樓市低潮我亦不會賣！

當然，買完物業樓價上升是更好，但先甜自然後苦！也同樣先苦也自然後甜！

投資是賺整個周期的價格、上升通脹的累積和地緣的發展升值，當然包括收租。

筆者喜歡長遠投資，因為可以量力而為守得穩，所謂量力而為入市，即是「預算跌的時候自己能承受得起」，而升的時候沒有去盡，等於保留實力猶有餘刃，累積這些「餘刃」有人會笑我錯失機會，但其實累積下來就成為一種錢買不到的「底氣」，遇上亂局和考驗，有底氣者未必會百戰百勝，但可以追求不敗！

孫子兵法所說：「形圓，而不敗」！

有些幸災樂禍的人，筆者不會阻止他們落井下石，如果取笑我可以令他們感到開心，他們是可以享受這種幸災樂禍的自由！

筆者只是小投資者，希望營商和投資自由自在！

自小受父親庭訓：窮要窮得有骨氣！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

