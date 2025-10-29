繼「雙底」後出現「上升通道」住宅樓市圖表分析表現樂觀｜汪敦敬

筆者曾在8月13日在此專欄發表文章，分享圖表分析的「雙底」已顯示在樓市表現中，反映住宅樓市正找到谷底和有條件回升！市場發展到現在繼「雙底」之後，樓市再出現圖表分析上的「上升通道」，反映住宅樓市有條件持續向好！



圖表技術分析很多人都用在股票上，筆者算是長期買股票賺取蠅頭小利的個體戶，但我並不喜歡用圖表技術分析去評估股市，因為股市容易受小炒家搭棚、中型莊家甚至各國政府都可以影響大局！所以股市筆者是研究「買對股票」並「長揸」！相反，我認為樓市難受炒家控制，而且數據誠實，反而用圖表技術分析在樓市上相對有參考性！

今年年初評估樓市時，筆者認為今年住宅樓市有機會可以尋底，並重新回升5%至10%，最後「雙底」出現，即樓價經歷了兩次下試谷底令趨勢呈現「W」型態，第二次下試時始終鞏固於上一個谷底之上，樓價在第二次回升期間上升穿頸線（兩個谷底中間的最高位）後正式確認雙底回升。

到了現在最新一期的祥益指數及中原指數，我們見到技術分析的「上升通道」出現了！在次谷底至升穿頸線支持位後的樓價圖（附圖），可見到樓價是節節向上，雖然過程中有一兩期小回調，但始終帶動和支持樓價向上。有關趨勢已反映樓市繼續健康發展，筆者強調，我並非唱好，只是詮釋已經發生了的數據，和已出現在圖表上的顯示，後市如何？看官自己「執生」，還望自行判斷！也自己承擔「買」或「不買」的風險！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。