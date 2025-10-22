新一浪「白居二」起動！年輕人珍惜上車時機！｜汪敦敬

最新一期10月17日公布的中原城市領先指數CCL按周升1.18%，創2024年6月底後的68周新高，按周超過1%算是急升。（詳見圖表）。而上一期10月10日的CCL單是港島區就上升了5%左右，其實亦有很多港島區屋苑在一個月內錄得10%升幅。最新一期CCL八大指數錄得全線上升，九龍區按周升了2%左右，數據告訴我們樓市上升並非單一板塊所造成，住宅是全面不同板塊都有起動！



很多人對樓市回升難以相信，或者不想去相信，但數據不斷證明樓市從谷底回升超過半年。大家要明白我們不是對賭樓市，房地產只是一個正常的市場，有升有跌。到了今日更加不需要爭拗樓市長升長有，或者批判樓市永不超生！筆者以前被稱為大好友是因為我是努力詮釋市場新常態，而正正在這個年頭，我們遇上美國量化貨幣政策，實際是無上限地量化！所以過去十多年，其實筆者都堅持年輕人要趁早置業，否則很容易因為量化貨幣之下，小市民要面對高通脹的蹂躪，筆者這個想法是源於言責，但這份正義感似乎杞人憂天，中國經濟應對的方式，結果證明是十分高明的，在美國無限量化之下，在經濟仍然增長高於歐美的時候，我國是出現近乎零通脹的情況，甚至香港現在的通脹只是1.1%！筆者感到這是一個社會主義式的經濟，通脹令到大部分人的財富容易獲得正增長，因為很多投資包括定期存款，只要高於通脹就是一個近乎正增長的情況，大多數市民的財富反而得到增長，根據瑞信統計港人人均財富是全球排名第三。

當然，我們也看到不少悲哀的局面，往往都是一些大量借貸（縱使借貸比例不高），或者現在需要出售單位的人士，或者一些在港保留身份但實際上已經離港的人士，這是和過去經驗不同的，除了樓價跌的時候，香港的資金量越來越多，大多數市民的財富有增長，但問題是反而一些有能力借貸的人士會面對衝擊，這是一個怪現象！但筆者仍然認為香港年輕人應該要置業，因為「住」的空間不是免費，年輕人由青春開始付出的租金是足以供完一個住宅單位，租樓是沉沒成本，不會回頭！但供樓就可以得到持續升值的資產！這就是買樓最大的理由！

買樓亦是最佳的「套戥高通脹的風險」工具，買樓之所以致富是因為投資期長，業主會在財務日漸穩健之下（供樓當中的本金越還越多，入息隨時間增長下亦越供越輕鬆），掌握到期間的所有機會！雖然同樣會遇到期間的所有考驗，但遇上考驗的時候，你只要繼續自住(或者出租單位)，是極容易安然渡過。只怕買家入市的時候無量力而為，或者在過程中人云亦云，當遇上悲觀情緒充斥社會的時候，就當樓市永不翻身，即是說：賺樓市錢必須要：1）量力而為！2）樂觀正能量！3）越「忘記投資」越賺錢！

筆者是地產代理，有些人以為筆者因為做地產代理，所以就建議年輕人買樓，以為我是為了生意，大家都可以用這個去質疑的，我的利益衝突已經在文章的身份上反映得清清楚楚，代理的利益衝突要披露，但我們亦是最佳的市場證人，說出實情也是我們的職責與責任！反而很多人都是暗藏利益衝突，沒有披露出來的！

事實上，社會越多年輕人置業，對年輕人本身的得益是最大！其次是社會的得益亦大，年輕人能擁有資產怎會是一件壞事？年輕人不必一定要幫襯筆者，置業亦可以選擇政府的資助房屋計劃，以居屋2024為例，一個居屋單位價格143萬元起，政府其實也做得不錯，除了努力興建一手之外，在二手市場亦增加轉流率！對，一手及二手相加才是真正的市場供應。

新一浪的白居二已經開始成交了，2025年施政報告宣佈增加配額，下一期白居二起，再增加1000個配額至7000個，是一個可以對整個上車樓市有活化轉流，因為業主賣出樓之後很大機會換大單位。希望年輕人好好地珍惜這個上車機會，香港金融中心既然不變，外來人口只會越來越多，租樓面對壓力又會越來越大，一勞永逸的做法始終是擁有自己的資產，香港的房屋政策之所以訂立這麼多階梯，最後其實都是希望受資助者可以買到物業成為納稅人！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

